فنانة مصرية تتعرّض لحادث سير ووضعها حرج جداً -صورة

وتعرضت القاضي للحادث وهي تعبر أحد الطرق حيث اصطدمت بها إحدى السيارات، ليقوم أحد المارة في الشارع بنقلها لأقرب مستشفى.
وألقت الجهات المختصة القبض على السائق، بعدما تمكنت من معرفة هويته، وحاليًا يتم التحقيق معه.
وأعلنت شقيقتها علا القاضي أن نهال في العناية المركزة وتحتاج الى مراقبة دقيقة لمدة 42 ساعة، وأشارت الى أن الحالة الصحية لأختها حرجة وأنهم في انتظار التقرير الطبي، معبرة عن أملها في أن تمر الساعات القادمة على خير.
وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن الحالة الصحية لنهال القاضي صعبة، مشيراً الى أنها لا تزال تخضع لفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، ودعا الجمهور الى الدعاء لها.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شاعرة سعودية معروفة
-
وفاة مُخرج عربي شهير
-
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير
-
توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة-صورة
-
هيفا وهبي تتصدر التريند.. ما القصة!
-
قرار بمنع عرض مسلسل رمضاني.. إليكم السبب
-
خسرت والدتها... الموت يُؤلم فنانة عربيّة -صورة
-
أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا