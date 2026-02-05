الخميس 2026-02-05 03:13 م

فنانة مصرية تتعرّض لحادث سير ووضعها حرج جداً -صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 05-02-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   تعرّضت الفنانة المصرية الشابة نهال القاضي لحادث سير أدى الى نقلها لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وبعد خضوعها للفحوصات والتحاليل، تبين إصابتها بارتجاج في المخ ودخلت في غيبوبة تامة، ومازال وضعها حرجًا نتيجة الحادث الذي تعرضت له.
 
وتعرضت القاضي للحادث وهي تعبر أحد الطرق حيث اصطدمت بها إحدى السيارات، ليقوم أحد المارة في الشارع بنقلها لأقرب مستشفى.

وألقت الجهات المختصة القبض على السائق، بعدما تمكنت من معرفة هويته، وحاليًا يتم التحقيق معه.

وأعلنت شقيقتها علا القاضي أن نهال في العناية المركزة وتحتاج الى مراقبة دقيقة لمدة 42 ساعة، وأشارت الى أن الحالة الصحية لأختها حرجة وأنهم في انتظار التقرير الطبي، معبرة عن أملها في أن تمر الساعات القادمة على خير.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن الحالة الصحية لنهال القاضي صعبة، مشيراً الى أنها لا تزال تخضع لفحوصات طبية لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، ودعا الجمهور الى الدعاء لها.

