فنانة مصرية تتعرض للسرقة 3 مرات خلال إجازتها خارج البلاد

وأوضحت رزق أنها فقدت أموالها ومتعلقاتها الشخصية وبطاقاتها البنكية، مؤكدة أنها حررت ثلاثة محاضر رسمية لدى الشرطة، وتتابع الإجراءات لاستعادة المسروقات وتأمين حساباتها.
وأشارت إلى أن قلقها الأكبر يعود إلى عدم تمكنها من إيقاف بطاقاتها الائتمانية حتى الآن، خشية استخدامها بشكل غير قانوني.
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