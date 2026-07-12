فنانة مصرية تتعرض للسرقة 3 مرات خلال إجازتها خارج البلاد

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الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة المصرية أمل رزق لأزمة خلال إجازة عائلية خارج مصر، بعدما كشفت عن تعرضها لثلاث وقائع سرقة خلال 10 أيام. اضافة اعلان





وأوضحت رزق أنها فقدت أموالها ومتعلقاتها الشخصية وبطاقاتها البنكية، مؤكدة أنها حررت ثلاثة محاضر رسمية لدى الشرطة، وتتابع الإجراءات لاستعادة المسروقات وتأمين حساباتها.



وأشارت إلى أن قلقها الأكبر يعود إلى عدم تمكنها من إيقاف بطاقاتها الائتمانية حتى الآن، خشية استخدامها بشكل غير قانوني.









