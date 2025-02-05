 
الأربعاء 2025-02-05 02:34 م
 

فنانة مصرية تستغيث بالسيسي لتعليم ابنها في الخارج بعد منعه من السفر

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تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   استغاثت الفنانة المصرية راندا البحيري، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل السماح لنجلها بمواصلة تعليمه بالخارج، بعد أن تم منعه من السفر من قبل طليقها.

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ونشرت راندا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" استغاثتها، ودعت جمهورها إلى تداول المنشور على نطاق واسع للوصول إلى الجهات المعنية. وقالت في منشورها: "ابني متفوق في دراسته، وحصل على شهادات تميز، وأنا حالياً أعمل على توفير له فرص لتعلم أدوات ولغات البرمجة والذكاء الاصطناعي، لكن فوجئت بمنعه من السفر".


وأوضحت راندا أنها كانت تنتظر الفرصة لنقل ابنها إلى الخارج لاستكمال تعليمه، إلا أن القرار بمنعه من السفر حال دون ذلك. وأضافت: "لن أسكت عن حق ابني في التعليم وحرية التنقل، وسوف أواصل السعي لتحقيق هذا الحق مهما كان".


وتأتي هذه الاستغاثة بعد أيام قليلة من كشف راندا البحيري عن أسرار طلاقها من زوجها السابق، الذي دام 13 عامًا، في حوار تلفزيوني عبر برنامج "صبايا الخير"، حيث تحدثت عن معاناتها خلال فترة زواجها، والتي تسببت في توقف مشوارها الفني لفترة طويلة.


وفي وقت سابق، استغاثت راندا أيضًا بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب ما وصفته بمعاملة تعسفية فرضت عليها، وتكاليف ضرائب جزافية رغم عدم مشاركتها في أعمال فنية حالياً.

 

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gnews

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