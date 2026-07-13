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فنانة مصرية تعتذر بعد تصريحات أثارت الغضب حول متلازمة داون - صورة

ثب
جوري بكر
 
الإثنين، 13-07-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   تصدر اسم الفنانة المصرية جوري بكر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول زواج الأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

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وقالت بكر في تصريحات إعلامية إنها تعارض زواج ذوي الهمم، ما أثار انتقادات حادة، ودفع والدة الشابة سما رامي، الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، إلى تقديم شكوى ضدها إلى نقابة المهن التمثيلية، متهمة إياها بالإساءة والتنمر.


لاحقاً، تراجعت بكر عن تصريحاتها وقدمت اعتذاراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنهاء الجدل.

 


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