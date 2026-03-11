الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!-صورة

فنانة عربيّة شعر
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-03-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   نُقِلَت الفنانة المصريّة ماجدة زكي إلى المستشفى، بعد تعرّضها لأزمة صحية طارئة.


وكشف الفنان أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته، وقال إنها "تعرضت  لآلام شديدة في الصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف أن "الطبيب المعالج أكد ضرورة تركيب دعامة في القلب، وهذا ما حصل بالفعل، ولا تزال موجودة في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة".
 
وأوضح أن "الفريق الطبي المعالج أكد أنه سوف يسمح لماجدة بالخروج بعد ساعات، لتستكمل فترة علاجها في المنزل".

