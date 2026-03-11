فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!-صورة

وكشف الفنان أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته، وقال إنها "تعرضت لآلام شديدة في الصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
وأضاف أن "الطبيب المعالج أكد ضرورة تركيب دعامة في القلب، وهذا ما حصل بالفعل، ولا تزال موجودة في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة".
وأوضح أن "الفريق الطبي المعالج أكد أنه سوف يسمح لماجدة بالخروج بعد ساعات، لتستكمل فترة علاجها في المنزل".
