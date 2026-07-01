الأربعاء 2026-07-01 02:56 م

فنانة مصرية شهيرة تطلق تصريحاً مثيراً بعد انتشار خبر وفاتها

صضثق
صفية العمري
 
الأربعاء، 01-07-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   حسمت الفنانة المصرية صفية العمري الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

اضافة اعلان


وفي تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، نفت العمري تلك الأنباء بشكل قاطع، معربة عن استغرابها من تكرار مثل هذه الشائعات التي تثير قلق جمهورها.


وأكدت أنها بصحة جيدة وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.


وبشأن ابتعادها عن الساحة الفنية، شددت العمري على أنها لم تعتزل التمثيل، وأن علاقتها بالفن مستمرة، مشيرة إلى أنها تنتظر عملاً جديداً يليق بتاريخها الفني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان. وقالت الوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن (مياهنا) ب

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

أخبار الشركات مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

كأس العالم كم بلغت المكافأة المالية التي حصل عليها المنتخب الوطني بعد مشاركته في المونديال؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 