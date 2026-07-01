فنانة مصرية شهيرة تطلق تصريحاً مثيراً بعد انتشار خبر وفاتها

وفي تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، نفت العمري تلك الأنباء بشكل قاطع، معربة عن استغرابها من تكرار مثل هذه الشائعات التي تثير قلق جمهورها.
وأكدت أنها بصحة جيدة وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
وبشأن ابتعادها عن الساحة الفنية، شددت العمري على أنها لم تعتزل التمثيل، وأن علاقتها بالفن مستمرة، مشيرة إلى أنها تنتظر عملاً جديداً يليق بتاريخها الفني.
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