فنانة مصرية شهيرة تطلق تصريحاً مثيراً بعد انتشار خبر وفاتها

الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة المصرية صفية العمري الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

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وفي تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، نفت العمري تلك الأنباء بشكل قاطع، معربة عن استغرابها من تكرار مثل هذه الشائعات التي تثير قلق جمهورها.



وأكدت أنها بصحة جيدة وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.