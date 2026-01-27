فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل ابتعادها عن الفن لمدة 13 عاما

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية تيسير فهمي تفاصيل غيابها عن الوسط الفني لمدة 13 عامًا، موضحة أنها كانت تنوي التوقف لفترة قصيرة، لكن الأمر امتد لسنوات. اضافة اعلان





وقالت تيسير فهمي، في أول لقاء إعلامي لها مع برنامج "واحد من الناس" بعد سنوات من الغياب:

"بعدت عن الفن 13 سنة، وسبب البُعد ده سؤال أنا مش عارفة أجاوب عليه".



وأضافت فهمي:

"لما بقعد أفتكر وبقول إزاي بقوا 13 سنة ومقدرتش أرجع، السنين جريت فعلًا، ومش عارفة إزاي جريت، ولا ليه ولا عشان إيه".



وتابعت تيسير فهمي قائلة:

"كنت مقررة أعمل محطة توقّف كده، وفجأة لقيت السنين جريت وبقوا 13 سنة، مش عارفة السنين جريت ليه، واتجهت للحياة الاجتماعية والجمعيات الخيرية، والدنيا خدتني، وخدمة الناس محتاجة وقت وجهد".