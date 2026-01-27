فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل ابتعادها عن الفن لمدة 13 عاما

وقالت تيسير فهمي، في أول لقاء إعلامي لها مع برنامج "واحد من الناس" بعد سنوات من الغياب:
"بعدت عن الفن 13 سنة، وسبب البُعد ده سؤال أنا مش عارفة أجاوب عليه".
وأضافت فهمي:
"لما بقعد أفتكر وبقول إزاي بقوا 13 سنة ومقدرتش أرجع، السنين جريت فعلًا، ومش عارفة إزاي جريت، ولا ليه ولا عشان إيه".
وتابعت تيسير فهمي قائلة:
"كنت مقررة أعمل محطة توقّف كده، وفجأة لقيت السنين جريت وبقوا 13 سنة، مش عارفة السنين جريت ليه، واتجهت للحياة الاجتماعية والجمعيات الخيرية، والدنيا خدتني، وخدمة الناس محتاجة وقت وجهد".
