فنانة مصرية شهيرة تواجه المرض بصمت... وتورم يدها يثير قلق الجمهور- صورة

ورُصد التورم خلال ظهورها في مسلسل إجازة مفتوحة، حيث حاولت تغطيته بوشاح، إلا أن الفرق بين الذراعين كان ملحوظًا في بعض المشاهد. ورغم تداول الجمهور لهذه الملاحظات، لم تصدر أي تصريحات من الفنانة أو بيان رسمي بشأن حالتها حتى الآن.
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