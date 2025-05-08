الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

فنانة مصرية شهيرة تواجه المرض بصمت... وتورم يدها يثير قلق الجمهور- صورة

غت
سميحة أيوب
 
الخميس، 08-05-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن الفنانة المصرية سميحة أيوب أُصيبت بسرطان الثدي قبل عدة سنوات، دون إعلان رسمي منها، مشيرة إلى أنها تعاني من الوذمة اللمفاوية نتيجة مضاعفات العلاج، ما تسبب في تورم واضح بذراعها اليسرى وقلّل من ظهورها الفني، خاصة على خشبة المسرح.

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ورُصد التورم خلال ظهورها في مسلسل إجازة مفتوحة، حيث حاولت تغطيته بوشاح، إلا أن الفرق بين الذراعين كان ملحوظًا في بعض المشاهد. ورغم تداول الجمهور لهذه الملاحظات، لم تصدر أي تصريحات من الفنانة أو بيان رسمي بشأن حالتها حتى الآن.

 

 

 

العين الاخبارية 

 
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