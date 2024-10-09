فنان العرب..مسلسل جديد عن محمد عبده

ونشر تركي آل الشيخ صورتين عبر حسابه على إكس، الثلاثاء، كشف فيهما عن التحضيرات لمشروع مسلسل وثائقي عن "فنان العرب" محمد عبده، وفيلم بعنوان "كابتن ماجد".
ولم يكشف آل الشيخ تفاصيل المشروعين، لكن إحدى الصورتين كانت لغلاف سيناريو مكتوب عليه "مسلسل فنان العرب محمد عبده"، وأظهرت الصورة جانبًا من العرض التقديمي للمشروع.
وكشف العرض التقديمي أن المسلسل سيكون من توقيع الكاتب عبدالله ثابت، و"يحاكي قصة الفنان محمد عبده بتسليط الضوء على العديد من مراحل حياته الفنية والاجتماعية، وستقدم القصة في 3 أجزاء، كل جزء يحتوي على 13 حلقة".
أما فيلم "كابتن ماجد"، فسيروي "تألق المنتخب الوطني السعودي في بطولات آسيا، من عيون أفضل لاعب سعودي وآسيوي"، في إشارة إلى نجم كرة القدم السعودي ماجد عبدالله، الذي كانت صورته على بوستر الفيلم الذي سيكون مدته ما بين 90 و120 دقيقة.
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