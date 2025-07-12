فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)

وأوضح هلال أن سبب الاعتذار يعود إلى وعكة صحية طارئة تعرض لها والده، ما استدعى تواجده إلى جانبه، مشددًا على أن صحة والده هي الأهم في هذه اللحظة.
وكتب في منشوره:
"بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير."
وقد لاقى اعتذاره تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذين أعربوا عن تضامنهم ودعواتهم بالشفاء العاجل لوالده.
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