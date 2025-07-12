السبت 2025-07-12 07:44 م
 

فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)

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تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري حمادة هلال، عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، اعتذاره المفاجئ عن عدم إحياء حفله الغنائي الذي كان مقررًا مساء السبت 12 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي.

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وأوضح هلال أن سبب الاعتذار يعود إلى وعكة صحية طارئة تعرض لها والده، ما استدعى تواجده إلى جانبه، مشددًا على أن صحة والده هي الأهم في هذه اللحظة.


وكتب في منشوره:
"بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير."


وقد لاقى اعتذاره تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذين أعربوا عن تضامنهم ودعواتهم بالشفاء العاجل لوالده.

 


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لبنان 24

 
 
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