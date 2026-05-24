فنان شهير في الرعاية المركزة.. وزوجته تطلب الدعاء - صورة

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ربنا يعافيك ويشفيك شفاء لا يغادر سقماً، يا رب رد له صحته وعافيته فأنت القادر الشافي المعافي الرحمن الرحيم، يا رب".
وقالت أبو سديرة إن حالة زوجها لا تزال كما هي، موضحة أن الجلطة أثرت عليه بشكل كبير وجعلته غير قادر على الحركة.
وأضافت: "الطاقم الطبي كله هنا عامل اللي عليه وزيادة، وبطلب من الجمهور يدعوله يقوم بالسلامة ويرجع ينور البيت تاني".
وكانت زوجة الفنان قد أعلنت في وقت سابق دخوله الرعاية المركزة للمرة الثانية، وكتبت: "دكتور سامي دخل الرعاية تاني، فضلاً ادعوا له ربنا ينجيه ويشفيه، شفاء لا يغادر سقماً".
وفي السياق نفسه، ناشد المؤلف السيد حافظ المسؤولين التدخل لعلاج الفنان سامي عبدالحليم، واصفاً إياه بأنه أحد رموز المسرح المصري، ومشيراً إلى أنه تخرج على يديه أجيال من الفنانين والمبدعين.
-
أخبار متعلقة
-
"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"
-
تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى- صورة
-
أوّل تعليق من نجل أصالة... ما حقيقة إنفصال والدته عن زوجها؟
-
مواجهة ساخنة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على شباك التذاكر
-
خبر طلاق أصالة نصري انتشر.. إليكم أول تعليق من زوجها فائق حسن
-
بعد صدور قرار بحبسه... خطوة لافتة من شيرين عبد الوهاب تجاه شقيقها
-
طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
-
ماجد المهندس يحسم الجدل حول شائعة توقيف فائق حسن بفيديو جديد