الأحد 2026-05-24 01:25 م

فنان شهير في الرعاية المركزة.. وزوجته تطلب الدعاء - صورة

تعبيرية
الأحد، 24-05-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، تطورات حالته الصحية بعد نقله مجدداً إلى غرفة الرعاية المركزة.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ربنا يعافيك ويشفيك شفاء لا يغادر سقماً، يا رب رد له صحته وعافيته فأنت القادر الشافي المعافي الرحمن الرحيم، يا رب".

وقالت أبو سديرة إن حالة زوجها لا تزال كما هي، موضحة أن الجلطة أثرت عليه بشكل كبير وجعلته غير قادر على الحركة.


وأضافت: "الطاقم الطبي كله هنا عامل اللي عليه وزيادة، وبطلب من الجمهور يدعوله يقوم بالسلامة ويرجع ينور البيت تاني".


وكانت زوجة الفنان قد أعلنت في وقت سابق دخوله الرعاية المركزة للمرة الثانية، وكتبت: "دكتور سامي دخل الرعاية تاني، فضلاً ادعوا له ربنا ينجيه ويشفيه، شفاء لا يغادر سقماً".


وفي السياق نفسه، ناشد المؤلف السيد حافظ المسؤولين التدخل لعلاج الفنان سامي عبدالحليم، واصفاً إياه بأنه أحد رموز المسرح المصري، ومشيراً إلى أنه تخرج على يديه أجيال من الفنانين والمبدعين.

 


