فنان شهير يتعرّض لحادث سير وهذا وضعه الحالي - صورة

الوكيل الإخباري- تعرّض الممثل المصري محمد مرزبان لحادث سير، استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالحرجة.



وبحسب مصدر مقرّب، وقع الحادث في مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، أثناء قيادته دراجة نارية على أحد الطرق، قبل أن تصطدم بها سيارة، ما أدى إلى تضرّر الدراجة وإصابته بجروح وكسور خطيرة.



وأضاف المصدر أن عدداً من المارة سارعوا إلى تقديم المساعدة، إلى حين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأفاد الأطباء بأن مرزبان يعاني من كسور وإصابات متعدّدة في أنحاء مختلفة من جسده، بعضها وُصف بالخطير، فيما لا تزال حالته الصحية حرجة وتخضع لمتابعة طبية مكثفة.



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