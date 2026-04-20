فنان شهير يعلن عودته إلى الغناء مجدداً!

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن عودة الفنان الكبير إيمان البحر درويش إلى الغناء مجدداً، بعد تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة، تزامناً مع خروج نجله من السجن.



وأكد مصدر مقرب من إيمان البحر درويش في تصريحات إعلامية، أنه بالفعل يعمل حاليًا على استرداد صحته، من خلال الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، حتى يعود لجمهوره مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر: "إيمان البحر درويش يحلم بأن يعود لجمهوره مرة أخرى، ويفكر جديًا في تلك العودة، ولكن حالته الصحية حاليًا لا تسمح، ولكن الفنان يحاول بقدر المستطاع أن يسترد صحته حتى يعود للجمهور بأفضل شكل".

