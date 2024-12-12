فنان شهير يكشف عن كواليس لقاء مع بشار الأسد (فيديو)

الوكيل الإخباري- قال الفنان الشهير أيمن رضا بـ لقاء صحفي إنه عندما كان يطرح أي موضوع يتعلق بظلم الشعب السوري ، كان الجواب : "أنت ما إلك دخل، أنت عراقي، اطلع من الموضوع."



وأضاف: "لازم تعرفوا أنو الممثلين اللي ضلوا هون مو مؤيدين للنظام.. كانوا يتعرضوا لضغوطات."



وتابع كاشفًا عن لقاء له مع بشار الأسد: "في عام ٢٠١١، التقيت مع الرئيس السابق مع مجموعة من الفنانين. أنا طرحت موضوع إنو عسكري بروح على الجيش بدو يدفع للضابط خلال سنوات مبالغ كبيرة. قال لي: ليش عنا هيك شي؟ كان لازم أسكت، بس قلت له: إيه، عنا بالحارة حوالي ٢٠ واحد. قال لي: هاي متلها متل أي رشوة في دائرة حكومية."



واختتم: "عندما خلص اللقاء ، طلبوا منه إنه أيمن رضا عراقي إذا بتعطي الجنسية عشان ولاده عم يروحوا ويجوا. قام اطلع فيني وقال لي: إن شاء الله بعطيك ياها مع الأكراد. ومن وقتها ما اشتغلت بالتلفزيون ."

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