فنان شهير يكشف عن كواليس لقاء مع بشار الأسد (فيديو)

وأضاف: "لازم تعرفوا أنو الممثلين اللي ضلوا هون مو مؤيدين للنظام.. كانوا يتعرضوا لضغوطات."
وتابع كاشفًا عن لقاء له مع بشار الأسد: "في عام ٢٠١١، التقيت مع الرئيس السابق مع مجموعة من الفنانين. أنا طرحت موضوع إنو عسكري بروح على الجيش بدو يدفع للضابط خلال سنوات مبالغ كبيرة. قال لي: ليش عنا هيك شي؟ كان لازم أسكت، بس قلت له: إيه، عنا بالحارة حوالي ٢٠ واحد. قال لي: هاي متلها متل أي رشوة في دائرة حكومية."
واختتم: "عندما خلص اللقاء ، طلبوا منه إنه أيمن رضا عراقي إذا بتعطي الجنسية عشان ولاده عم يروحوا ويجوا. قام اطلع فيني وقال لي: إن شاء الله بعطيك ياها مع الأكراد. ومن وقتها ما اشتغلت بالتلفزيون ."
فنان شهير يكشف كواليس لقائه مع بشار الأسد #سورية #بشار_الأسد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/czFgAbRZuK— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 12, 2024
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