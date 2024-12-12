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فنان شهير يكشف عن كواليس لقاء مع بشار الأسد (فيديو)

بشار الأسد
بشار الأسد
الخميس، 12-12-2024 06:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال الفنان الشهير أيمن رضا بـ لقاء صحفي  إنه عندما كان يطرح أي موضوع يتعلق بظلم الشعب السوري  ، كان الجواب : "أنت ما إلك دخل، أنت عراقي، اطلع من الموضوع."

وأضاف: "لازم تعرفوا أنو الممثلين اللي ضلوا هون مو مؤيدين للنظام.. كانوا يتعرضوا لضغوطات."

وتابع كاشفًا عن لقاء له  مع  بشار الأسد: "في عام ٢٠١١، التقيت مع الرئيس السابق مع مجموعة من الفنانين. أنا طرحت موضوع  إنو عسكري بروح على الجيش بدو يدفع للضابط خلال سنوات مبالغ كبيرة. قال لي: ليش عنا هيك شي؟ كان لازم أسكت، بس قلت له: إيه، عنا بالحارة حوالي ٢٠ واحد. قال لي: هاي متلها متل أي رشوة في دائرة حكومية."

واختتم: "عندما خلص اللقاء ، طلبوا منه إنه أيمن رضا عراقي إذا بتعطي الجنسية عشان ولاده عم يروحوا ويجوا. قام اطلع فيني وقال لي: إن شاء الله بعطيك ياها مع الأكراد. ومن وقتها ما اشتغلت بالتلفزيون ."

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