فنان عربيّ شهير تُوفِيَ في حادث سير وهذا ما تقرّر بشأن سائق المركبة

وكانت سيارة صدمت دراجة نارية كان يقودها مرزبان على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي قبل أيام قليلة، وتُوفِيَ متأثراً بجروحه.
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