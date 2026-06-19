فنان عربيّ شهير تُوفِيَ في حادث سير وهذا ما تقرّر بشأن سائق المركبة

08:12 م

الوكيل الإخباري- بعد وفاته متأثراً بإصابته التي تعرّض لها، قرّرت جهات التحقيق المصريّة، إحالة السائق المتسبّب بحادث السير، الذي أودى بحياة الفنان المصري محمد مرزبان، إلى محكمة الجنح المختصة. اضافة اعلان





وكانت سيارة صدمت دراجة نارية كان يقودها مرزبان على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي قبل أيام قليلة، وتُوفِيَ متأثراً بجروحه.











