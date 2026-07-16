فنان عربي يفاجئ الجميع: "سأتزوج"

ولم يكشف حجاج عن هوية العروس، واكتفى بالقول: "أنا عايز أقول خبر مش عارف أقوله إزاي.. أنا هتجوز.. مش مستوعب".
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