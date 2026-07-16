فنان عربي يفاجئ الجميع: "سأتزوج"

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الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان المصري مصطفى حجاج متابعيه عبر "إنستغرام" بإعلانه استعداده لدخول القفص الذهبي. اضافة اعلان





ولم يكشف حجاج عن هوية العروس، واكتفى بالقول: "أنا عايز أقول خبر مش عارف أقوله إزاي.. أنا هتجوز.. مش مستوعب".





