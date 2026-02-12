فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

وأضاف جسار خلال حلوله ضيفًا على برنامج "المسار": "أرفع القبعة لأصالة، وعمرو دياب، وفضل شاكر، وعمرو دياب ذكي جدًا ويعرف كيف يختار الأغاني، وله 45 سنة في المجال. فضل شخص خلوق جدًا وخجول، وإنسان طيب مستحيل يصدر منه شيء سيئ، وقد ربّى ابنه محمد بشكل جيد جدًا، وأحبه من كل قلبي".
وتابع: "رسالتي لفضل أن يفك الله أسره ويعيده بالسلامة، نحن مشتاقون لسماع أغانيه على المسرح التي تشبهنا".
