الخميس 2026-02-12 09:51 ص

فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

الخميس، 12-02-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   تحدث الفنان وائل جسار عن الفيديو الذي انتشر له وهو غاضب خلال حفله في العراق، وقال: "مو قصة ندمان، أنا أوجه تحية لأهل العراق، وأقدّر الشعب العراقي، حصل بعض التقصير في هندسة الصوت بالمسرح، وكان لدي وقت محدود بين حفلتين، لكن قدمت ما استطعت، نحن بشر، وعندما نغضب، فهذا طبيعي إذا شعرنا أن هناك خطأ ما. في بعض الأحيان يمر الفنانون على الأغاني بسرعة، لكن أنا لا أعمل هكذا، أنا صادق مع جمهوري".اضافة اعلان


وأضاف جسار خلال حلوله ضيفًا على برنامج "المسار": "أرفع القبعة لأصالة، وعمرو دياب، وفضل شاكر، وعمرو دياب ذكي جدًا ويعرف كيف يختار الأغاني، وله 45 سنة في المجال. فضل شخص خلوق جدًا وخجول، وإنسان طيب مستحيل يصدر منه شيء سيئ، وقد ربّى ابنه محمد بشكل جيد جدًا، وأحبه من كل قلبي".
 
 
وتابع: "رسالتي لفضل أن يفك الله أسره ويعيده بالسلامة، نحن مشتاقون لسماع أغانيه على المسرح التي تشبهنا". 
 
 


