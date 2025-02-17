فنان مصري شهير يتعرض لحادث سير مروع - صورة

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد المقربين من الفنان محمد نجاتي أنه تعرض لبعض الكدمات بالرأس أدت غياب الوعي ودخوله في غيبية ويتم علاجه حاليا منها داخل أحد المستشفيات الكبرى.
ونجا الفنان محمد نجاتي من الحادث الذي وقع على طريق بورسعيد القاهرة، حيث فوجئ "نجاتي" باصطدامه بسيارة أخرى مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.
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