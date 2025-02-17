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فنان مصري شهير يتعرض لحادث سير مروع - صورة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 17-02-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري محمد نجاتي لحادث سير مروع بطريق بور سعيد الصحراوي أثناء عودته إلى القاهرة فقد على أثره الوعي ونقل إلى أحد المستشفيات.

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وأظهرت صور من موقع حادث الفنان محمد نجاتي تهشم سيارته وتعرضها لأضرار كبيرة وتظهر تحطمها من الامام نتيجة اصطدامها بقوة في سيارة أخرى تسير أمامها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد المقربين من الفنان محمد نجاتي أنه تعرض لبعض الكدمات بالرأس أدت غياب الوعي ودخوله في غيبية ويتم علاجه حاليا منها داخل أحد المستشفيات الكبرى.

ونجا الفنان محمد نجاتي من الحادث الذي وقع على طريق بورسعيد القاهرة، حيث فوجئ "نجاتي" باصطدامه بسيارة أخرى مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

 


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