فنان مصري قدير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة - صورة

وكانت أسرته قد سارعت بنقله فور شعوره بآلام حادة، وخضع للفحوصات الطبية التي أكدت عدم وجود مضاعفات خطيرة.
ويُذكر أن محمد عبد الجواد بدأ مسيرته الفنية من المسرح الجامعي والمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في أعمال بارزة مثل فيلم "الطريق إلى إيلات" ومسلسلات وأفلام أخرى تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية المصرية.
-
أخبار متعلقة
-
أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما
-
قُنبلة موسم رمضان 2026..ظافر العابدين يعلن عن أول تعاون مع نادين نجيم
-
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
-
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
-
حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف
-
ملك زاهر تطمئن جمهورها بعد تعافيها من أزمتها الصحية
-
معتصم النهار يدخل السينما والدراما المصرية لأول مرة
-
تفتيش منزل شاروخان يثير جدلاً واسعاً في الهند