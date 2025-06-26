فنان مصري قدير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة - صورة

الوكيل الإخباري- نُقل الفنان المصري محمد عبد الجواد إلى مستشفى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ناجمة عن تمزق في الأربطة، وفق ما أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي طمأن الجمهور على حالته قائلاً إنها مستقرة ويحتاج لفترة علاج بسيطة.

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وكانت أسرته قد سارعت بنقله فور شعوره بآلام حادة، وخضع للفحوصات الطبية التي أكدت عدم وجود مضاعفات خطيرة.



ويُذكر أن محمد عبد الجواد بدأ مسيرته الفنية من المسرح الجامعي والمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في أعمال بارزة مثل فيلم "الطريق إلى إيلات" ومسلسلات وأفلام أخرى تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية المصرية.



