فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، أدت إلى دخوله مجددًا في حالة غيبوبة، بحسب ما أعلنه نجله أحمد أبو زهرة.

وأوضح أحمد أن حالة والده كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث بدأ يستعيد وعيه تدريجيًا، إلا أن تدهورًا مفاجئًا طرأ على وضعه الصحي، ما استدعى متابعة طبية مكثفة ودقيقة.



وكان أحمد قد كشف في وقت سابق أن والده نُقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية شديدة، وذلك بالتنسيق مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي ساهم في توفير الرعاية الطبية منذ بداية الأزمة.