فوضى وإصابات بعد حفل فنانة شهيرة.. والسبب صرصور! - صورة

ما الذي حدث؟
وقع التدافع عند أحد السلالم الكهربائية في المحطة التابعة لهيئة النقل السريع (MARTA)، بعدما تسارع السلم فجأة ثم توقف بشكل مفاجئ، مما تسبب بسقوط عدد من الركاب فوق بعضهم.
السبب المفاجئ
بحسب المتحدثة باسم الهيئة، ستيفاني فيشر، فإن الذعر بدأ عندما صرخت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد رؤيتها صرصوراً خارج المحطة، ما أدى إلى حالة هلع جماعي وركض عشوائي بين الحشود.
الإصابات والتحقيقات
إصابة واحدة بكسر في الكاحل.
نقل 7 أشخاص إلى المستشفى.
تلقى آخرون العلاج ميدانيًا أو لاحقًا.
شركة "شندلر"، المصنعة للسلم الكهربائي، أكدت فتح تحقيق مشترك مع هيئة النقل، بينما تستمر السلطات في التحقيق لمعرفة الأسباب التقنية والدقيقة للحادث.
ردود الفعل
انتشرت مقاطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق لحظات الذعر والسقوط الجماعي، مع تزايد الدعوات إلى تعزيز إجراءات السلامة في محطات النقل، خاصة خلال الفعاليات الكبرى.
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