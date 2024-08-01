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فيديو- الشيف الغزاوي أبو جوليا يفتتح مطعمه في عمان

أبو جوليا يفتتح أول مطعم في وادي صقرة
أبو جوليا يفتتح أول مطعم في وادي صقرة




 

الخميس، 01-08-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري – أعلن الشيف الغزاوي أبو جوليا عن افتتاح أول مطعم له في شارع وادي صقرة في العاصمة عمان، اليوم الخميس.

ونشر أبو جوليا مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "وأخيراً أعلن عن افتتاح المطعم. جهزنا المبنى وحضرنا التراخيص وجهزنا الشيفات. جهزنالكم كل الوصفات يلي بتعرفوها وحبيتوها ."

وكشف عن بعض الأصناف التي ستُقدّم في مطعمه قائلا "جهزنالكم السلطة الغزاوية، المسخن، البيتزا الإيطالية، البرغر بالوصفة يلي كلكم حبيتوها وكيفتو عليها والفلافل المحشي بالكريمة "

 

وتابع :"كان بودي افتح اول فرع مطعم الي بغزة ولكن انتو شايفين الوضع صعب والله يحمي اهلي يلي بغزة وكل اهل غزة " 


وعلق ابو جوليا على الفيديو بكلمته الشهيرة " حبايبنا اللزم .. في انتظاركم الساعة الخامسة يوم الخميس الأول من اغسطس .. وصفات كثيرة في انتظاركم "

 

 

gnews

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