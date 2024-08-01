فيديو- الشيف الغزاوي أبو جوليا يفتتح مطعمه في عمان

ونشر أبو جوليا مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "وأخيراً أعلن عن افتتاح المطعم. جهزنا المبنى وحضرنا التراخيص وجهزنا الشيفات. جهزنالكم كل الوصفات يلي بتعرفوها وحبيتوها ."
وكشف عن بعض الأصناف التي ستُقدّم في مطعمه قائلا "جهزنالكم السلطة الغزاوية، المسخن، البيتزا الإيطالية، البرغر بالوصفة يلي كلكم حبيتوها وكيفتو عليها والفلافل المحشي بالكريمة "
وعلق ابو جوليا على الفيديو بكلمته الشهيرة " حبايبنا اللزم .. في انتظاركم الساعة الخامسة يوم الخميس الأول من اغسطس .. وصفات كثيرة في انتظاركم "
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