فيديو - الظهور الأول لمحمد منير من رحلة علاجه

وطمأن الطبيب المعالج لمنير جمهوره على حالته الصحية وعلق على الفيديو قائلًا: "أطمئن جمهور الكينغ محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء، دعواتنا لك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة."
وكان منير قد فاجأ جمهوره بقرار اعتبره الكثيرون صدمة، حيث قرر تأجيل حفله في الإسكندرية، الذي كان من المقرر أن يحييه يوم الخميس 22 أغسطس، وذلك لأسباب طارئة.
وجاء إعلان تأجيل الحفل عبر حساب منير الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب قائلًا: "نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقبل المقام في 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبًا."
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