فيديو بكاء محمد منير على المسرح يشعل المنصات

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مؤثر يظهر الفنان المصري محمد منير وهو يبكي على المسرح أثناء إحدى حفلاته، وسط تفاعل واسع من الجمهور تحت وسم #بكاء_الكينغ.

اضافة اعلان



ورغم أن المقطع بدا وكأنه يوثق لحظة حديثة، إلا أن الحقيقة أن الفيديو يعود إلى يوليو 2022، خلال حفل أقيم في مدينة الإسكندرية بعد غياب دام 10 سنوات عن المسرح هناك.



لحظة إنسانية صادقة

تأثر منير بشدة أثناء غنائه لأغنيته الشهيرة "أنا بعشق البحر"، حيث لم يستطع حبس دموعه، وذلك بسبب وفاة صديق عمره وعازف العود الألماني رومان بونكا، الذي وافته المنية قبل الحفل بيوم واحد فقط.

وخلال تلك اللحظة المؤثرة، توقف منير عن الغناء لبعض الوقت، وجلس على الكرسي وسط صمت الجمهور، بينما قدّم له أحد أعضاء فرقته كوب ماء، واستخدم منديلاً لتجفيف دموعه.



تفاعل واسع رغم مرور الوقت

الفيديو، رغم مرور أكثر من عامين على تصويره، عاد ليتصدر التفاعل على منصات التواصل، حيث عبّر المتابعون عن تعاطفهم الشديد مع الكينغ، مشيدين بوفائه وتأثره الإنساني العميق، ومعتبرين أن هذه اللحظة تعكس صدقه الفني وقلبه الكبير.



"بكاء الكينغ" ليس مجرد لحظة حزينة، بل تجسيد لعلاقة فنية وإنسانية نادرة جمعت بين فنان وإنسان، وصديق درب رحل لكنه ترك أثراً لا يُنسى.

View this post on Instagram A post shared by Identity Magazine (@identitymageg)