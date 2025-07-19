فيديو بلوغر مصرية يشعل منصات التواصل ويحرّك الأمن

الفيديو، المأخوذ من كاميرات مراقبة، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط انقسام بين من طالب بمحاسبة المعتدي ومن انتقد سلوكيات هدير السابقة.
في أول تعليق لها، قالت هدير:
"حقي عندك يا رب... إنك خير وكيل".
و السلطات المصرية تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن الأدلة المصورة متوفرة وبجودة عالية.
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