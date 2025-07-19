فيديو بلوغر مصرية يشعل منصات التواصل ويحرّك الأمن

الوكيل الإخباري- باشرت الأجهزة الأمنية المصرية تحقيقًا في واقعة اعتداء عنيف على البلوغر هدير عبد الرازق، بعد انتشار فيديو يوثق تعرضها للضرب والسحل داخل شقة سكنية، ونشرته بنفسها عبر إنستغرام قبل حذفه سريعًا.

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الفيديو، المأخوذ من كاميرات مراقبة، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط انقسام بين من طالب بمحاسبة المعتدي ومن انتقد سلوكيات هدير السابقة.



في أول تعليق لها، قالت هدير:

"حقي عندك يا رب... إنك خير وكيل".



و السلطات المصرية تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن الأدلة المصورة متوفرة وبجودة عالية.