الثلاثاء 2026-01-20 03:28 م

فيديو.. تحرير منتج مسلسل باب الحارة الشهير من الاختطاف

فا
محمد قبنض
 
الثلاثاء، 20-01-2026 02:21 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت وحدات الأمن الداخلي السورية، يوم الإثنين، عملية مداهمة محكمة أسفرت عن تحرير المنتج محمد قبنض وتأمين سلامته، قبل استكمال الإجراءات القانونية وتسليمه إلى ذويه أصولًا.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري بدأت فور الإبلاغ عن اختفائه في ريف دمشق، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين. وأشارت إلى أن محاولات بعض الجهات حرف مسار القضية واتهام الدولة بإخفائه أثّرت على سير التحقيق وأدت إلى تأخير التقدم فيه.


وأضافت الوزارة أنه، وبفضل المتابعة المكثفة، تم العثور على قبنض برفقة مخطوف آخر يُدعى حمزة اللحام، كان قد اختُطف قبل نحو شهر، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية أفراد الخلية المتورطة.


ويعود اختطاف محمد قبنض، منتج مسلسل باب الحارة، إلى 18 سبتمبر الماضي، عندما أقدم مسلحون مجهولون متنكرون بصفة عناصر أمنية على اختطافه من أمام مقر شركته واقتياده إلى جهة مجهولة.

 

 

سكاي نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

عتته

فيديو الوكيل مهم للأهالي.. الفرق بين العصير والشراب والنكتار

"فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين

ب

تكنولوجيا غوغل تضيف ميزة التحكم بسرعة تشغيل الفيديو إلى Google Photos

ل

طب وصحة البيض البني أم الأبيض.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية

أخبار محلية ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية

للل

طب وصحة حركات العين اللاإرادية لدى الرضع.. متى تصبح مقلقة؟

ر

طب وصحة هذا ما يفعله الإفراط في البروتين بأمعائك



 






الأكثر مشاهدة