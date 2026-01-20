فيديو.. تحرير منتج مسلسل باب الحارة الشهير من الاختطاف

الوكيل الإخباري- نفّذت وحدات الأمن الداخلي السورية، يوم الإثنين، عملية مداهمة محكمة أسفرت عن تحرير المنتج محمد قبنض وتأمين سلامته، قبل استكمال الإجراءات القانونية وتسليمه إلى ذويه أصولًا.

وأعلنت وزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري بدأت فور الإبلاغ عن اختفائه في ريف دمشق، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين. وأشارت إلى أن محاولات بعض الجهات حرف مسار القضية واتهام الدولة بإخفائه أثّرت على سير التحقيق وأدت إلى تأخير التقدم فيه.



وأضافت الوزارة أنه، وبفضل المتابعة المكثفة، تم العثور على قبنض برفقة مخطوف آخر يُدعى حمزة اللحام، كان قد اختُطف قبل نحو شهر، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية أفراد الخلية المتورطة.



ويعود اختطاف محمد قبنض، منتج مسلسل باب الحارة، إلى 18 سبتمبر الماضي، عندما أقدم مسلحون مجهولون متنكرون بصفة عناصر أمنية على اختطافه من أمام مقر شركته واقتياده إلى جهة مجهولة.



من قبل القوات الأمنية السورية كان مخطوف لدى قسد لطلب فدية لحظة تحرير المنتج محمد قبنضمن قبل القوات الأمنية السورية كان مخطوف لدى قسد لطلب فدية pic.twitter.com/QpUtUGiYNw January 20, 2026