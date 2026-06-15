فيديو صادم يوثق الكارثة.. نهاية مأساوية لنجم عالمي في السماء

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على الوسط الفني ومنصات التواصل بعد وفاة المغني الأميركي Oliver Tree واليوتيوبر الأرجنتيني غاسبار بريمي المعروف باسم Gaspi، إثر حادث اصطدام مروحيتين في ريو دي جانيرو.

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وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، بينهم أوليفر تري وغاسبي، فيما وثّقت مقاطع فيديو لحظة الاصطدام وسقوط المروحيتين. وأكدت السلطات البرازيلية عدم وجود ناجين، مع استمرار التحقيقات لكشف أسباب الحادث.



ويُعد غاسبي من أبرز صناع المحتوى في الأرجنتين، بينما اشتهر أوليفر تري بأغنيات مثل Life Goes On وMiss You، وكان يواصل جولته الفنية العالمية قبل وفاته.



