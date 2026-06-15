فيديو صادم يوثق الكارثة.. نهاية مأساوية لنجم عالمي في السماء

ويُعد غاسبي من أبرز صناع المحتوى في الأرجنتين، بينما اشتهر أوليفر تري بأغنيات مثل Life Goes On وMiss You، وكان يواصل جولته الفنية العالمية قبل وفاته.
Popular musician and internet star Oliver Tree has died at the age of 32.
Two helicopters collided in Rio de Janeiro. One carried five people, including Tree and Argentine influencer Gaspar Prim (Gaspi).… pic.twitter.com/DPJCSPwwJo
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