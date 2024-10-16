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فيديو لأيمن زيدان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ايمن زيدان
ايمن زيدان
الأربعاء، 16-10-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري-   تصدر النجم السوري أيمن زيدان الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في سوريا، بعد تأديته رقصة مميزة مع أصدقائه، احتفاءً بحفل زفاف نجله الأكبر الفنان والمخرج حازم، على الممثلة السورية لمى بدور.

وأثار أيمن زيدان تفاعلاً على مواقع التواصل، بلقطات متداولة لرقصه، فرحاً بزفاف ابنه الذي أقيم بدمشق، بحضور عدد كبير من نجوم الفن السوري، من بينهم  سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، عبير شمس الدين، روعة ياسين، رنا الأبيض، نور علي، وائل رمضان، علاء قاسم والمخرج سامر البرقاوي وآخرين.

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وبدا النجم السوري بغاية السعادة، وهو يرقص مع العروسين وأصدقائه، وتمنى النجوم الذين حضروا الحفل السعادة والفرح للعروسين.


وبدأت قصة الحب بين حازم ولمى، منذ 6 سنوات، بحسب ما كشف حازم في تصريح إعلامي.
وتعد لمى الزوجة الثانية لحازم زيدان، فقد سبق له الزواج من الفنانة المصرية نهى عابدين، في عام 2014، وانفصل الثنائي في 2017، وأثمرت الزيجة عن إنجاب ابنهما الوحيد، أيمن.


وبدأت لمى مسيرتها الفنية في عام 2013، من خلال مسلسل "ناطرين"، ثم ظهرت مع أيمن زيدان في مسلسل "وجوه وراء الوجوه" في 2014، لتظهر بدور زوجة حازم زيدان في مسلسل "شهر زمان" في 2016.

 

 

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