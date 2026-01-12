فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة

الوكيل الإخباري- قدّم الفنان المصري بيومي فؤاد اعتذارًا علنيًا لزميله محمد سلام، بعد أكثر من عامين على الخلاف الذي نشب بينهما بسبب عدم مشاركة سلام في مسرحية ضمن "موسم الرياض" أواخر 2023.

وجاء الاعتذار خلال استضافة فؤاد في بودكاست "شقة التعاون"، حيث وجّه حديثه مباشرة إلى محمد سلام قائلًا: "نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح الحال، وأنا عارف معدنك، ويارب يعدي الموضوع ده على خير". وأضاف باكياً: "ولو زعلان مني يا ابني أنا آسف".



واعترف بيومي فؤاد بخطئه في الفيديو السابق الذي أثّر على علاقته بزميله، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة وأن ما حدث كان "اختبارًا قاسيًا" تحمل تبعاته كاملة.



كما نفى ما تردد عن رغبته في العمل خارج مصر، مشددًا على أنه "مصري حتى النخاع"، وأنه أوقف إجراءات الحصول على جواز سفر دومينيكان الذي كان سيمنحه جنسية ثانية، إذ كان الغرض منه تسهيل السفر فقط.