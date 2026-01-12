فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة

واعترف بيومي فؤاد بخطئه في الفيديو السابق الذي أثّر على علاقته بزميله، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة وأن ما حدث كان "اختبارًا قاسيًا" تحمل تبعاته كاملة.
كما نفى ما تردد عن رغبته في العمل خارج مصر، مشددًا على أنه "مصري حتى النخاع"، وأنه أوقف إجراءات الحصول على جواز سفر دومينيكان الذي كان سيمنحه جنسية ثانية، إذ كان الغرض منه تسهيل السفر فقط.
