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فيديو - مي عمر تفاجئ زوجها محمد سامي بيوم ميلاده

محمد سامي ومي عمر
محمد سامي ومي عمر
الأحد، 01-09-2024 12:38 م

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة مي عمر وأسرة مسلسل "إش إش"، الذي يُنتظر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، زوجها المخرج محمد سامي بإقامة احتفال بعيد ميلاده حضره فريق عمل المسلسل بالكامل.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت خلاله الفنانة انتصار وهي ترقص بمشاركة الفنانة دينا، وذلك وسط أجواء من البهجة شملت فريق العمل.


وكانت مي عمر قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها محمد سامي، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وثقت به لحظاتهما السعيدة، وعلقت عليه بقولها: "عيد ميلاد سعيد يا حبي، أنا ممتنة جدًا لكل الفرح والحب والضحك الذي تجلبه إلى عالمي. أنت أعظم نعمة لي، وشريكي وأفضل صديق لي.. أحبك إلى ما لا نهاية".


يُذكر أن مسلسل "إش إش" يضم مجموعة من النجوم، منهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، طارق النهري، ودينا.


وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي شاركت فيه في الموسم الرمضاني الماضي، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي. وقد شارك في العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، عماد زيادة، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، وغيرهم.

 

 

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