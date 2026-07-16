فيديو يجمع هيفاء وهبي والشامي قبل حفلهما في بيروت

الوكيل الإخباري- روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان السوري الشامي لحفلهما المرتقب في بيروت يوم 25 يوليو/تموز، من خلال فيديو قصير اتسم بالعفوية وخفة الظل.



وظهر الشامي في الفيديو متحدثًا عن حماسه وتوتره قبل الحفل، قائلًا إنه لا يصدق مشاركته هيفاء وهبي المسرح، قبل أن تكشف الأخيرة موعد الحفل بطريقة مرحة، لينتهي المقطع بتوجههما إلى مائدة الطعام وسط أجواء ودية.



وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق عبر حسابها الرسمي، قالت فيه: "أنا والشامي متحمسان كثيرًا لأجمل أجواء لبنان.. موعدنا 25/7."



وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالكيمياء بين النجمين، معبرين عن حماسهم للحفل المرتقب.

اضافة اعلان