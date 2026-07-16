الخميس 2026-07-16 04:22 م

فيديو يجمع هيفاء وهبي والشامي قبل حفلهما في بيروت

ثق
هيفاء وهبي و الشامي
 
الخميس، 16-07-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-   روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان السوري الشامي لحفلهما المرتقب في بيروت يوم 25 يوليو/تموز، من خلال فيديو قصير اتسم بالعفوية وخفة الظل.

وظهر الشامي في الفيديو متحدثًا عن حماسه وتوتره قبل الحفل، قائلًا إنه لا يصدق مشاركته هيفاء وهبي المسرح، قبل أن تكشف الأخيرة موعد الحفل بطريقة مرحة، لينتهي المقطع بتوجههما إلى مائدة الطعام وسط أجواء ودية.

وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق عبر حسابها الرسمي، قالت فيه: "أنا والشامي متحمسان كثيرًا لأجمل أجواء لبنان.. موعدنا 25/7."

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالكيمياء بين النجمين، معبرين عن حماسهم للحفل المرتقب.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا قسم التفتيش، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة م

أخبار محلية ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

علم قطر

عربي ودولي قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

أخبار محلية اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار



 
 






الأكثر مشاهدة

 