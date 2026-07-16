فيديو يجمع هيفاء وهبي والشامي قبل حفلهما في بيروت

وظهر الشامي في الفيديو متحدثًا عن حماسه وتوتره قبل الحفل، قائلًا إنه لا يصدق مشاركته هيفاء وهبي المسرح، قبل أن تكشف الأخيرة موعد الحفل بطريقة مرحة، لينتهي المقطع بتوجههما إلى مائدة الطعام وسط أجواء ودية.
وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق عبر حسابها الرسمي، قالت فيه: "أنا والشامي متحمسان كثيرًا لأجمل أجواء لبنان.. موعدنا 25/7."
وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالكيمياء بين النجمين، معبرين عن حماسهم للحفل المرتقب.
-
أخبار متعلقة
-
بعد 16 عامًا من الغياب.. نجم "أبو علي" يكشف معاناته المادية - صورة
-
بعد أيام فقط على الانفصال إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها إلى زوجها - صورة
-
شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد - صورة
-
بعد مناشدتها.. غادة عبد الرازق تمنح ناني سعد الدين فرصة في رمضان 2027
-
أحمد الفيشاوي يحتفي بتكريم والده الراحل فاروق الفيشاوي برسالة مؤثرة - فيديو
-
تامر حسني يدرس العودة إلى الدراما في رمضان 2027
-
فضل شاكر يستعد للانتقال إلى قطر بعد رفع منع السفر عنه
-
الكشف عن أول إعلان لفيلم The Batman 2 - فيديو