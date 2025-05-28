فيديو يوثق لحظة اكتشاف انهيار سقف منزل مؤثرة كويتية شهيرة

وظهرت فوز في الفيديو من داخل غرفة تبديل الملابس، وهي تروي القصة التي شكّلت صدمة لها وللعاملات في المنزل. وقالت باستغراب: "كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة نسمع صوتًا عاليًا. أنا والبنات اتفاجأنا، وبعد نص ساعة اكتشفنا أن السقف بالصالة، في الزاوية اللي أعتاد أجلس فيها، طايح! الحمد لله العيال كانوا نايمين وما كنت فوق، لأن لو وقع على أحد، كان ممكن يصير شيء سيء."
وطلبت فوز من متابعيها مساعدتها في العثور على شركة مختصة لإصلاح الضرر، وحماية عائلتها من أي حوادث مشابهة مستقبلًا، متسائلة عن الأسباب المحتملة وراء هذا الانهيار.
الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، حيث انهالت عليها التعليقات المتضامنة والمساندة، إلى جانب العديد من الاقتراحات من مختصين ومتابعين حول الأسباب المحتملة وطرق الإصلاح، متمنين لها السلامة ولعائلتها الأمان.
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