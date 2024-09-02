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فيديو يوثق لحظة وفاة مغني عالمي على المسرح

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-09-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   لا يزال وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب على خشبة المسرح عن عمر يناهز 53 عامًا محط اهتمام الجمهور والصحافة، حيث تعددت الروايات حول الأسباب وما حدث معه قبل رحيله.

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وفي التفاصيل، أظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها خلال الحفل الذي أقيم مساء السبت لحظة سقوط مغني الراب على المسرح في متنزه هامدن تاون سنتر بولاية كونيتيكت، بسبب عارض صحي طارئ. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.


وأعلن مدير جولاته الفنية عن وفاته، قائلاً: "فقدت الكلمات.. لقد أخذتني إلى جميع أنحاء العالم وجعلتني أؤدي بجانبك على بعض أكبر وأعظم المسارح على هذا الكوكب. لقد علمتني الكثير من الأشياء التي جعلتني الرجل الذي أنا عليه اليوم."

 

 

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gnews

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