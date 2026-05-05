فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- سجلت السينما الأردنية حضورا لافتا على الساحة الدولية مع فوز الفيلم الأردني "The Beginning" (البداية) للمخرج إبراهيم ذياب بجائزتين في الدورة الثانية من مهرجان العالم لأفلام الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية يومي 21 و22 نيسان الماضي.

وحصد الفيلم جائزتي أفضل فيلم عاطفي وأفضل موسيقى تصويرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، من بين عشرات الأعمال المشاركة، في إنجاز يعكس التحولات المتسارعة بأدوات الإنتاج السينمائي عالميا، لا سيما مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط صناعة الأفلام.