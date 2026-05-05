الثلاثاء 2026-05-05 11:39 م

فيلم أردني يحصد جائزتين في مهرجان كان لأفلام الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء، 05-05-2026 10:01 م

الوكيل الإخباري-   سجلت السينما الأردنية حضورا لافتا على الساحة الدولية مع فوز الفيلم الأردني "The Beginning" (البداية) للمخرج إبراهيم ذياب بجائزتين في الدورة الثانية من مهرجان العالم لأفلام الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية يومي 21 و22 نيسان الماضي.

وحصد الفيلم جائزتي أفضل فيلم عاطفي وأفضل موسيقى تصويرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، من بين عشرات الأعمال المشاركة، في إنجاز يعكس التحولات المتسارعة بأدوات الإنتاج السينمائي عالميا، لا سيما مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط صناعة الأفلام.


وقال ذياب، إن المهرجان، الذي ينظمه معهد EuropIA، شهد مشاركة واسعة، حيث استقبل قرابة 3500 طلب من قرابة 80 دولة، تأهل منها 60 عملا إلى المرحلة النهائية، بحضور قرابة 3000 مشارك، وسط تركيز على جودة العمل فنيا وتقنيا ومدى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة السرد السينمائي.

 
 


