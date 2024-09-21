فيلم "السرب" الأكثر مشاهدة في مصر

الوكيل الإخباري- تصدر الفيلم المصري "السرب" ترند "إكس" واحتل المركز الأول من أصل أكثر 10 أفلام مشاهدة في مصر، بعد ساعات قليلة من عرضه على منصة "Watch It".

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وكتب مغرد: "فيلم السرب ملحمة فنية وطنية جديدة توثق مرحلة من مراحل الحرب على الإرهاب"، وأشار آخرون إلى أن العمل "ينضم إلى الأفلام التي توثق حقبة في تاريخ مصر".



ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل أحمد السقا، إلى جانب كل من نيللي كريم، ومحمد ممدوح، ومصطفى فهمي، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وغيرهم.



"السرب" يتناول عمليات حقيقية نفذتها القوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب في درنة الليبية بنجاح.