 
السبت 2024-09-21 05:35 م
 
 

فيلم "السرب" الأكثر مشاهدة في مصر

لقطة من فيلم السرب
لقطة من فيلم السرب
السبت، 21-09-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-   تصدر الفيلم المصري "السرب" ترند "إكس" واحتل المركز الأول من أصل أكثر 10 أفلام مشاهدة في مصر، بعد ساعات قليلة من عرضه على منصة "Watch It".

اضافة اعلان


وكتب مغرد: "فيلم السرب ملحمة فنية وطنية جديدة توثق مرحلة من مراحل الحرب على الإرهاب"، وأشار آخرون إلى أن العمل "ينضم إلى الأفلام التي توثق حقبة في تاريخ مصر".


ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل أحمد السقا، إلى جانب كل من نيللي كريم، ومحمد ممدوح، ومصطفى فهمي، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وغيرهم.


"السرب" يتناول عمليات حقيقية نفذتها القوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب في درنة الليبية بنجاح.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الثقافي

أخبار محلية مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل

فعاليات دورة التسويق

أخبار محلية دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

الفيضانات فى التشيك

عربي ودولي إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات

علم لبنان

عربي ودولي 37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

حزب الله

عربي ودولي الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

ب

أخبار محلية أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

تعبيرية

تكنولوجيا عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على "تيليغرام"

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار



 


الأكثر مشاهدة