فيلم "صوت هند رجب" يحجز مقعداً في الأوسكار

الوكيل الإخباري- حقق الفيلم التونسي "صوت هند رجب" إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى القائمة النهائية لجائزة الأوسكار الـ98 لأفضل فيلم دولي، ما يعزز حضور السينما العربية على الساحة العالمية.

اضافة اعلان



ويعد هذا الترشيح الثالث للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد فيلميها "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021 و**"بنات ألفة"** عام 2024، ليؤكد مكانتها كأحد أبرز الأسماء السينمائية العربية دولياً.



الفيلم يوثق مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قضت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في يناير 2024، ويقدم مزيجاً بين الدراما والوثائقي، مستنداً إلى تسجيلات صوتية حقيقية لمحاولات إسعافها، ما أعطى العمل مصداقية وقوة درامية نادرة.