فيلم "صوت هند رجب" يحجز مقعداً في الأوسكار

ويعد هذا الترشيح الثالث للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد فيلميها "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021 و**"بنات ألفة"** عام 2024، ليؤكد مكانتها كأحد أبرز الأسماء السينمائية العربية دولياً.
الفيلم يوثق مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قضت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في يناير 2024، ويقدم مزيجاً بين الدراما والوثائقي، مستنداً إلى تسجيلات صوتية حقيقية لمحاولات إسعافها، ما أعطى العمل مصداقية وقوة درامية نادرة.
وشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين العرب، من بينهم سجى كيلاني، معتز ملحيس، عامر حليحل، وكلارا خوري، بينما أشار فريق العمل إلى أن الاحتفاظ بالصوت الحقيقي لهند كان محورياً لتعزيز الرسالة الإنسانية للفيلم.
