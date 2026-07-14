فيلم "مايكل" يتجاوز المليار دولار ويحطم أرقام أفلام السيرة الذاتية

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الوكيل الإخباري- حقق فيلم "مايكل" الذي يتناول حياة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون إنجازاً تاريخياً، بعدما تجاوزت إيراداته العالمية مليار دولار، ليصبح أول فيلم سيرة ذاتية يحقق هذا الرقم. اضافة اعلان





وبلغت إيرادات الفيلم أكثر من 1.001 مليار دولار، منها نحو 371.8 مليون دولار في أميركا وكندا، و629.8 مليون دولار من الأسواق الدولية.



ويجسد دور مايكل جاكسون في الفيلم ابن شقيقه جعفر جاكسون، فيما أخرجه أنطوان فوكوا. وتخطى الفيلم إيرادات أعمال سيرة ذاتية بارزة مثل "بوهيميان رابسودي"، ليصبح الأعلى تحقيقاً للإيرادات في هذا النوع.





