الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

فيلم "مايكل" يتجاوز المليار دولار ويحطم أرقام أفلام السيرة الذاتية

ser
مايكل جاكسون
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   حقق فيلم "مايكل" الذي يتناول حياة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون إنجازاً تاريخياً، بعدما تجاوزت إيراداته العالمية مليار دولار، ليصبح أول فيلم سيرة ذاتية يحقق هذا الرقم.اضافة اعلان


وبلغت إيرادات الفيلم أكثر من 1.001 مليار دولار، منها نحو 371.8 مليون دولار في أميركا وكندا، و629.8 مليون دولار من الأسواق الدولية.

ويجسد دور مايكل جاكسون في الفيلم ابن شقيقه جعفر جاكسون، فيما أخرجه أنطوان فوكوا. وتخطى الفيلم إيرادات أعمال سيرة ذاتية بارزة مثل "بوهيميان رابسودي"، ليصبح الأعلى تحقيقاً للإيرادات في هذا النوع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى

حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

عربي ودولي حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

مضيق هرمز

عربي ودولي هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

شؤون برلمانية الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

مناشدة

أخبار محلية فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا

فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله



 
 






الأكثر مشاهدة

 