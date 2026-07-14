فيلم "مايكل" يتجاوز المليار دولار ويحطم أرقام أفلام السيرة الذاتية

وبلغت إيرادات الفيلم أكثر من 1.001 مليار دولار، منها نحو 371.8 مليون دولار في أميركا وكندا، و629.8 مليون دولار من الأسواق الدولية.
ويجسد دور مايكل جاكسون في الفيلم ابن شقيقه جعفر جاكسون، فيما أخرجه أنطوان فوكوا. وتخطى الفيلم إيرادات أعمال سيرة ذاتية بارزة مثل "بوهيميان رابسودي"، ليصبح الأعلى تحقيقاً للإيرادات في هذا النوع.
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