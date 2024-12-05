في آخر لقاء قبل وفاته.. ماذا قال محمد رحيم عن شيرين؟

وقال محمد رحيم في لقاء مع الإعلامي محمد العسيري في أولى حلقات بودكاست "كلام في الفن" الذي عرض على قناة الوثائقية: "أول ما سمعت صوتها في مكتب صديقنا نصر محروس قلت دي فنانة كبيرة وتستحق فرصة، وساعتها كنا شغالين في ألبوم لمحمد محيي (صورة ودمعة)، وعملت جزء صغير في أغنية مع محمد محيي، وقلت بنقدم مطربة مصرية جديدة".
وتحدث رحيم خلال اللقاء عن دخول شيرين عبدالوهاب لموسوعة غينيس بسبب تصدر أغنيتي "صبري قليل" و"الوتر الحساس" قائمة "بيلبورد" لأكثر الأغاني استماعاً لمدة 11 أسبوعاً، وهما من ألحانه.
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