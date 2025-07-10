الخميس 2025-07-10 03:54 م
 

في أحدث ظهور عائلي.. الزعيم يتألق وحفيداته يسرقن الأضواء (صور)

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عادل إمام
 
الخميس، 10-07-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-  أثار ظهور نادر للفنان المصري الكبير عادل إمام حالة من التفاعل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول صور له برفقة عائلته خلال حفل زفاف حفيده، نجل المخرج رامي إمام، الذي أُقيم قبل أيام بحضور عدد من نجوم الفن.

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وظهرت في الصور ثلاث من حفيدات "الزعيم" — وهن هالة، كاميليا، وأمينة مقبل، بنات ابنته سارة إمام — أثناء استعدادهن للمشاركة في المناسبة، حيث نُشرت صورة لهن في كواليس الحفل على حساب خبيرة التجميل مريم عبد العزيز، التي علّقت بالقول: "في أيام تُشعرك بأنك في المكان الصحيح، وهذا اليوم كان واحداً منها"، معربة عن سعادتها بالمشاركة في أجواء أسرية وصفتها بـ"الخاصة والدافئة".


الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بأناقة الحفيدات وجو الألفة العائلي، كما شاركت الفتيات بدورهن في التعليقات على المنشور، معبرات عن شكرهن لخبيرة التجميل.


وفي مشهد عائلي نادر، تداول جمهور الفنان صورة ظهر فيها عادل إمام جالسًا إلى جانب العروسين وعدد من أفراد العائلة، في لحظة عكست دفء العلاقات الأسرية، وأزالت الكثير من الغموض حول حالته الصحية التي كانت مثار جدل في الفترة الأخيرة. وقد عبّر محبوه عن سعادتهم بظهوره المتألق، متمنين له دوام الصحة والعافية.

 

 

 

لبنان 24

 
 
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