في أوّل تعليق لها... كيف ردّت ميرفت أمين على أخبار تعرّضها لوعكة صحية؟

الوكيل الإخباري- طمأنت الفنانة ميرفت أمين جمهورها على حالتها الصحية، في أول تعليق لها بعد تداول شائعات عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة ودخولها المستشفى.





وأعربت عن استغرابها من هذه الأخبار، مؤكدة بأسلوب ساخر أنها بصحة جيدة، وقالت: "أنا الحمد لله كويسة، عندي برد زي باقي الناس، ومفيش أي حاجة".



وجاء هذا التوضيح بعد انتشار أنباء تحدثت عن إصابتها بوعكة شديدة ودخولها في غيبوبة، وهو ما نفاه الفنان ياسر جلال، مؤكداً أنها بخير وتوجد في منزلها.



وأوضح جلال أنه على تواصل دائم معها، مشيراً إلى أن ما تم تداوله غير صحيح، وأنها تعاني فقط من نزلة برد، متمنياً لها الشفاء العاجل.





