في أول ظهور لهما.. الدكتورة يومي وزوجها التركي يشعلان مواقع التواصل - فيديو

ورغم حرصها على عدم الكشف الكامل عن اسم زوجها، اكتفت بإشارات مبهمة مثل الأحرف "Y - G"، إلا أن معلومات متداولة تشير إلى أنه رجل الأعمال التركي-البريطاني غورهان كيزيلوز، مؤسس شركة Lanistar التقنية والرئيس التنفيذي لشركة Nexus International Hg، وتقدر ثروته بأكثر من مليار دولار.
وتعززت هذه الفرضية بظهور ساعة فاخرة في فيديو عقد القران تتطابق مع صورة سابقة لغورهان، إضافة إلى منشورات "يومي" على إنستغرام التي أرفقتها بعبارة "مدام K" في إشارة إلى اسم العائلة.
وتشير تقارير إلى أن هذا الزواج ليس الأول لغورهان الذي سبق له الزواج من فتاة لبنانية في حفل فخم عام 2022 ببيروت، قبل أن يحذف صور الزفاف لاحقاً.
وفي التفاصيل، أعلنت "يومي" سابقًا أن مهرها يتجاوز 60 مليون دولار، وأبهر متابعينها بخاتم زواج ماسي فاخر بتصميم فريد من نوع راديانت كت.
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