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في أول مشاركة.. حضور كبير لحفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

ت
تعبيرية




 

الأحد، 11-08-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياَ في مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري واسع. 

وغنى دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه .


ويندرج حفل عمرو دياب لأول مرة في مهرجان العلمين، بإطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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