في أول مشاركة.. حضور كبير لحفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

الوكيل الإخباري- أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياَ في مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري واسع.



وغنى دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه .





ويندرج حفل عمرو دياب لأول مرة في مهرجان العلمين، بإطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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