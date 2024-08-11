في أول مشاركة.. حضور كبير لحفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

وغنى دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه .
ويندرج حفل عمرو دياب لأول مرة في مهرجان العلمين، بإطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق من محمد منير بعد وعكته الصحية
-
'العميل' أسماء عربية بارزة في مسلسل 'أكشن'
-
كريم عبد العزيز يختتم عروض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين
-
محمد سامي يكشف كواليس مسلسل 'إش إش' في رمضان 2025
-
أديل تعلن خطوبتها رسمياً من ريتش بول - فيديو
-
راشد الماجد يطلق ألبومه الجديد
-
يا ويل حالي.. هاني شاكر يطرح أول ألبوم خليجي مصري لبناني
-
محمد فراج يخوض أولى بطولاته المطلقة في رمضان 2025