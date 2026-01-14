في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!

الوكيل الإخباري- في الأول من أغسطس المقبل، ستشهد بيروت حدثاً استثنائياً باستضافة حفلي وائل كفوري وعمرو دياب في اليوم نفسه.

ونشر وائل كفوري البوستر الرسمي لحفله على مسرح "فوروم دو بيروت"، مع إعلان بدء بيع التذاكر يوم السبت 17 كانون الثاني، بينما أعلنت شركة Venture Lifestyle عن حفل عمرو دياب على الواجهة البحرية للمدينة، مرفقاً بعبارة: "بيروت… ها نحن قادمون".



وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفلا النجمين في اليوم نفسه في بيروت، ما يثير حماس الجمهور.