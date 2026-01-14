في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!

ونشر وائل كفوري البوستر الرسمي لحفله على مسرح "فوروم دو بيروت"، مع إعلان بدء بيع التذاكر يوم السبت 17 كانون الثاني، بينما أعلنت شركة Venture Lifestyle عن حفل عمرو دياب على الواجهة البحرية للمدينة، مرفقاً بعبارة: "بيروت… ها نحن قادمون".
وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفلا النجمين في اليوم نفسه في بيروت، ما يثير حماس الجمهور.
