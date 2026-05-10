في باريس.. فنان يفاجئ الشامي

الوكيل الإخباري- أحيا النجم السوري الشامي حفلة على مسرح Le Dôme de paris في فرنسا، تحت عنوان Al Shami – Live in Paris، في أول تجربة غنائية كاملة له في "مدينة الأنوار".



وشهد الحفل مفاجأة غير متوقعة، بعدما ظهر الفنان رامي صبري بين الجمهور، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.

وجاء حضور رامي صبري دعماً للشامي، في لفتة لفتت الأنظار خلال الحفل.