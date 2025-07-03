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في حفل جماهيري.. عمرو دياب يُغني ألبومه الجديد لأول مرة بالسعودية

بربر
عمرو دياب
 
الخميس، 03-07-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-   بعد أسابيع من التشويق، يستعد النجم المصري عمرو دياب لإطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا"، حيث أعلن عن موعد طرح أولى أغنياته، يوم الخميس 4 يوليو، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

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ويتضمن الألبوم 12 أغنية، ويشهد عودة التعاون بين "الهضبة" وعمرو مصطفى بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات، إلى جانب أسماء بارزة مثل أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، عادل حقي، وتامر حسين.


حفلات جماهيرية منتظرة
وسيُكشف عن الألبوم رسميًا خلال حفل جماهيري في جدة، يُقام يوم 10 يوليو على مسرح عبادي الجوهر، حيث سيكون جمهور السعودية أول من يسمع الأغاني الجديدة، وفق ما أعلنت شركة "بنش مارك" المنظمة.


كما يحيي دياب حفلًا آخر يوم 4 يوليو على شاطئ مراسي في الساحل الشمالي، بمشاركة الموسيقي الألماني "Monolink" والفريق الألماني "Who Made Who"، في ليلة موسيقية تمزج بين البوب والإلكترونيك.

 

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