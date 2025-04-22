في حفل خاص.. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني - صور

وعلى الصعيد المهني، تواصل مي خطواتها نحو العالمية، حيث تستعد خلال أيام للسفر إلى لندن لتصوير مشاهدها في الفيلم الجديد "The Mummy" من إخراج الإيرلندي لي كورنين، والذي يُستكمل تصويره لاحقًا في إيرلندا وإسبانيا.
وتأتي هذه المشاركة بعد ظهورها مؤخرًا في الفيلم البريطاني "Due Dating"، الذي عُرض لأول مرة في لندن، ويُنتظر طرحه عالميًا قريبًا.
من جهته، أعرب السيناريست والإعلامي محمد الغيطي عن فخره بابنته، مؤكدًا دعمها في الجمع بين شغفها بالفن ودراستها المتقدمة في الصحة النفسية، مشيرًا إلى أنها تعتمد على اختياراتها الفنية المستقلة وتسعى دومًا للتميز.
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