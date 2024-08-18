في دورته الـ40.. الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان لطفي لبيب

يُعتبر هذا التكريم اعترافًا بإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية، حيث أثرى الفن بأدواره المميزة على مدار عقود.
أعرب لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، قائلاً: "أشعر بالفخر والامتنان لكل من ساندني ودعمني طوال مسيرتي، هذا التكريم هو دفعة قوية لي لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بجمهوري الحبيب."
من أبرز أعمال لطفي لبيب التي ستظل عالقة في ذاكرة الجمهور: فيلم "السفارة في العمارة" الذي قدم فيه دور السفير الإسرائيلي، وفيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي شارك فيه إلى جانب النجم عادل إمام، وفيلم "التجربة الدنماركية".
كما تألق في العديد من الأدوار التلفزيونية مثل دوره في مسلسلي "البيت الكبير" و"ليالي الحلمية".
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