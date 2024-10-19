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في رمضان 2025..ظافر العابدين يعود بـ"نلتقي بعد الفاصل"

ظافر العابدين
ظافر العابدين
السبت، 19-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-   يعود التونسي ظافر عابدين لمسلسلات رمضان بعد غياب 6 أعوام، في مسلسل "نلتقي بعد الفاصل"، من تأليف وائل حمدي.

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المسلسل مكون من 30 حلقة، ويتناول الصراعات المهنية والعائلية بين شخصياته.


وكان مسلسل "ليالي أوجيني" في 2018 آخر مسلسل رمضاني شارك فيه ظافر عابدين، وهو مقتبس عن عمل إسباني، من سيناريو وحوار إنجي القاسم وسما عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة."

 

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