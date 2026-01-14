في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!

الوكيل الإخباري- يعود الإعلامي جورج قرداحي إلى الشاشة في رمضان 2026 من خلال الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" على قناة الرابعة العراقية.

ونشر قرداحي عبر إنستغرام مقطع فيديو من استوديو التصوير معلنًا بدء تسجيل الحلقات، معربًا عن سعادته بالعمل مع فريق الإعداد والإخراج في العراق.



ويقدم البرنامج جائزة كبرى بقيمة مليار دينار عراقي (حوالي 660 ألف دولار أميركي).