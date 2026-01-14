في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!

ونشر قرداحي عبر إنستغرام مقطع فيديو من استوديو التصوير معلنًا بدء تسجيل الحلقات، معربًا عن سعادته بالعمل مع فريق الإعداد والإخراج في العراق.
ويقدم البرنامج جائزة كبرى بقيمة مليار دينار عراقي (حوالي 660 ألف دولار أميركي).
