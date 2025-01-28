'في ساعته وتاريخه' يعود بموسمه الثاني على 'dmc' في فبراير

يُعرض الجزء الثاني من المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويستعرض مجموعة من القصص الجديدة المستوحاة من أبرز القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية، بمشاركة أبرز النجوم في الفن ومواهب برنامج "كاستنج".
يشارك في الموسم الجديد عدد من الفنانين البارزين، منهم أروى جودة، دياب، صبري فواز، محمد الشرنوبي، نسرين أمين، علي صبحي، فرح يوسف، محمود الليثي، حسن مالك، مريم الجندي، خالد أنور، ملك أحمد زاهر، ونورين أبو سعدة، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة، ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري.
يتناول المسلسل على مدار 20 حلقة أهم القضايا والملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، ويأخذنا عبر حلقات منفصلة لجرائم جديدة، مستعرضًا الدوافع والخلفيات النفسية لكل جريمة، وتنتهي كل حلقة بالحكم الصادر ضد الجاني.
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